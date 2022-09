Begroting Utrecht: ‘Fors hogere lasten voor inwoners’

Een oude wens van met name GroenLinks en D66 is om het reizen te voet, met het OV en per fiets verder te stimuleren. Dit college trekt daar extra geld voor uit. Dat wordt betaald door de parkeertarieven voor auto’s te verhogen en het betaald parkeren versneld in volgende delen van de stad in te voeren. Ondertussen stelt de gemeente vast dat de afgelopen jaren veel minder mensen met het OV naar de binnenstad zijn gekomen, en dat het autogebruik richting de binnenstad juist is toegenomen. Het college wijt dat aan corona, maar vindt het een slechte ontwikkeling. Het aantal auto’s dat naar de binnenstad komt moet met zo’n 40% afnemen, is de doelstelling. “Een lager aandeel is niet realistisch omdat een klein deel van de inwoners van de auto afhankelijk is of, ondanks de beschikbaarheid van alternatieven, toch de auto verkiest.” Daarom komen er knips voor auto’s op diverse plekken in de stad, onder meer op het Ledig Erf.