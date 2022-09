Oppositie Amersfoort schrikt van duur stadhuis: 'Het moet geen prestigeproject worden'

Toch schuurt het bedrag van 118 miljoen euro voor een nieuw stadhuis nogal. "Wat mij betreft gaan we eerst kijken of dit het nog wel waard is", zegt Maarten Flikkema van de VVD. Hij is inmiddels voor een nieuw duurzaam stadhuis, maar denkt dat het wel degelijk soberder kan. "Het eerste wat je doet bij een overschrijding is de wensen naar beneden bijstellen." Flikkema doelt daarmee op een aantal zaken in het ontwerp, zoals de tuin op het dak. Die zou een isolerende functie hebben, maar ook een sociale. De tuin zou publiek toegankelijk kunnen zijn. "Dat is een luxe, geen must", aldus Flikkema. Ook noemt de VVD'er de horeca die in het pand zou komen. "Op het Eemplein kun je ook terecht. Al dat soort luxes moeten we tegen het licht houden. Het moet geen prestigeproject worden."