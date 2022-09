Utrechtse Ping Pong Club weer open na brand: 'Het teamgevoel is sterker dan ooit'

De knallende kleuren op de muur en de vrolijke pingpong-printjes vormen een groot contrast met het zwartgeblakerde interieur van de afgelopen zomer. ''Alles was zwart en nat toen ik in die nacht bij de Ping Pong Club aankwam. Ik stond echt met mijn handen in het haar, want zoiets had ik nog nooit meegemaakt'', vertelt de eigenaar Jan Joost Verbij. Of de schade hersteld kon worden was eerst niet zeker. ''Die eerste week was er zo veel onduidelijk, in eerste instantie zou de bar ook weg moeten. Als dat zo zijn geweest, dan zouden we zijn gestopt''.