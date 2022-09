Voorzichtig hoop voor Bingo FM

Utrecht - De kans dat Bingo FM ook volgende zomer nog uitzendt is sinds vanavond iets groter. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de licentie voor de lokale omroep in de stad, die volgend jaar moet worden vergeven. Daaraan gekoppeld is een bezuiniging van enkele tonnen. De gemeenteraad vindt in grote meerderheid dat Bingo FM waardevol is voor de stad. Wethouder Eva Oosters erkent dat, maar zegt het niet in de hand te hebben of de zender blijft.