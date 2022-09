Gemeenteraad ziet Papierrecycling Utrecht op Strijkviertel niet zitten

PRU en zusterbedrijf MRU, dat in oude metalen handelt, zit nu nog aan de Groenewoudsedijk, maar moet plaatsmaken voor woningbouw. De gemeente, die eigenaar is van de grond, heeft het huurcontract opgezegd. Sindsdien is PRU op zoek naar een andere plek. Het bedrijf komt niet in aanmerking voor Strijkviertel omdat het bedrijf relatief weinig mensen in dienst heeft. Een voorwaarde voor vestiging is dat het werk arbeidsintensief moet zijn. Ook de milieuoverlast door MRU is groter dan de gemeente wenst op Strijkviertel.