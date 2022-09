Leerdam krijgt inzamelplek voor plastic flesjes bij afvalbak: '15 cent statiegeld kan voor sommigen veel betekenen'

Pien Brussel zegt dat nog niet goed is onderzocht of de doneerringen daadwerkelijk leiden tot minder plastic afval op straat. Exacte cijfers over de werking ontbreken dus. Maar ook zegt ze dat het in Duitsland lijkt aan te slaan. "Vaak komen ze te hangen in de buurt van een snoeproute. Dat zijn plekken waar mensen het meeste consumeren, dus bij een station, school of park. Hopelijk komen er in Nederland ook snel meer."