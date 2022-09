Vluchtelingenopvang in zalencentrum De Camp in Woudenberg van de baan

Dat De Camp niet doorgaat, betekent niet dat Woudenberg niets doet om de vluchtelingencrisis te bestrijden. Sterker nog: de gemeente is goed bezig met het huisvesten van Oekraïners op andere plekken in het dorp, zegt Jaap Donker van de Utrechtse Veiligheidsregio. "Woudenberg is een voorbeeld voor velen gemeenten in Nederland."