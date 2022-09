Advocaat Ridouan T. eist vrijspraak vanwege 'eenzijdig scenario' en 'ongerechtvaardigd' verkregen telefoondata

Marengo draait onder meer om zes moorden en meerdere pogingen daartoe. Aan de zaak worden enkele Utrechtse liquidaties gelinkt, zoals die van Samir Erraghib in 2016 in IJsselstein en die van Ranko Scekic in datzelfde jaar in de Utrechtse wijk Overvecht. Ook de zogenoemde 'vergismoord' op Hakim Changachi in 2017 in Overvecht zou volgens het Openbaar Ministerie het werk zijn van de bende van T..