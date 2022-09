Twee nieuwe getuigen hebben zich gemeld in 26 jaar oude moordzaak Mike Duif

De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar. Mike Duif handelde in computers en computeronderdelen, die een schimmige herkomst hadden. L. vergezelde hem bij deals als beveiliger. Direct na de moord was L. ook al verdachte in de zaak, maar hij ging vrijuit omdat er onvoldoende bewijs was. Ook gaf zijn vriendin hem destijds een alibi. Deze vrouw is lang geleden al overleden.