Tijdelijke verhoging basisbeurs in 2023 is volgens LSVB geen échte oplossing

Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond is nog lang niet tevreden als het gaat om de tegemoetkomingen voor studenten: "Deze tijdelijke verhoging lijkt een heel fijne maatregel. Dat is het ook wel, maar het gaat volgend collegejaar pas in. Nu zijn de prijzen natuurlijk al lang gestegen. We horen heel veel verhalen van studenten die naast een fulltime studie ook een bijbaan hebben, veel sociale contacten hebben en het contact met familie willen onderhouden. De mentale druk is heel hoog maar de financiële druk is ook heel hoog."