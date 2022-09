GGD start met nieuwe ronde boosterprikken: 'Vorige vaccin verliest effectiviteit'

Hoewel corona niet meer ons leven beheerst, worden er nog altijd mensen besmet. Op 11 juli van dit jaar werd bij 1555 mensen corona vastgesteld, daarna daalde dat aantal. Die daling zet niet door, want sinds afgelopen week stijgt het aantal besmettingen licht. Op 27 augustus was het aantal besmettingen met 1042 op zijn laagste punt. Een week later, op 3 september, zat dit aantal op 1123 en weer een week later was dit 1348 besmettingen. "Het is te vroeg om echt van een stijging te spreken, daarvoor is het verschil niet groot genoeg", legt Haarman uit. "Maar het aantal besmettingen daalt niet verder."