Stichting voorziet met eigen groente en fruit, winkel én energiecoöperatie heel Everdingen: 'Iedereen is hier vrijwilliger'

Per bakfiets worden er allerlei groenten en fruit naar de winkel gebracht. Die producten komen van Landgoed Everstein. Dat draait nu zo'n vijf jaar, vertelt Peter ten Have. Hij is één van de mensen die het initiatief nam het landgoed in te zetten ten behoeve van het dorp. Landgoed Everstein begon als een verwaarloosde perenboomgaard. "De brandnetels stonden twee meter hoog", vertelt Peter terwijl hij wat foto's aanwijst die in de kas hangen. De grond is van de gemeente Vijfheerenlanden en kon men huren. Peter, die toevallig verstand had van tuinieren, besloot er een grote kas te bouwen. "Zo maak je plannen, je zoekt fondsen en binnen een jaar was het gerealiseerd."