Bommelding langs de A27 maakte Youri in 1 klap de bekendste wegwerker van Nederland

Of het inderdaad om een explosief ging en waarvoor het voorwerp was bedoeld, blijft onduidelijk. "De vraag is of we daar ooit nog achter komen", laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten. De politie liet na de vondst wel al direct weten dat het in elk geval niet een bom uit de Tweede Wereldoorlog was, maar dat het mogelijk ging om een "gefabriceerd" explosief.