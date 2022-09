Eerste uur gratis parkeren in Woerden stopt op 1 oktober

Tot nu, want vanaf oktober is het eerste uur niet meer gratis. Het gros van de fracties vindt de kosten van zo’n 20.000 euro per maand te hoog. Bovendien is niet goed vast te stellen of de proef er daadwerkelijk voor zorgt dat er meer bezoekers naar Woerden komen. De gemeente wil nu kijken wat ze wél kunnen doen met de 240.000 euro die de proef hen op jaarbasis kost. Daarover zijn ze in gesprek met winkeliers.