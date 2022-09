Monument Soesterberg eert 'laid-back attitude' én geheimen van Koude Oorlog

Amerikaan in Soesterberg

De Amerikanen veroverden vele harten in Soesterberg. En vaak was de liefde wederzijds. Bob Sievers uit het noordwesten van de Verenigde Staten werd ooit in 'Camp New Amsterdam' bij Soesterberg gestationeerd. Hij woont nu al jaren een paar huizen bij het monument vandaan.

Kort na zijn laatste jaar op school kwam Sievers als jonge 'crew chief' naar de basis om de vliegtuigen te inspecteren voor de gevechtspiloten het luchtruim kozen. In een nog duidelijk hoorbaar Amerikaans accent vertelt hij hoe hij indertijd zijn toekomstige vrouw tegenkwam.

"Ze was een meisje uit Zeist en paste op bij de kinderen van de Amerikaanse gezinnen. Toen ik op een avond bij een vriend langsging om te kaarten ontmoette ik haar daar. We zijn getrouwd en ze heeft nog een tijdje op de basis gewerkt voor we in 1969 naar Amerika gingen."

"In 1986 kwamen we weer naar Soesterberg. De taak van de basis was intussen veranderd van luchtverdediging en het onderscheppen van Russische vliegtuigen, naar tactische inzet en luchtgevechten. Ik werkte bij 'heavy maintenance': banden verwisselen, problemen met de besturing verhelpen, eventuele schade herstellen en opruimen als er een ongeluk was geweest."

Sievers verliet de dienst in 1990 en bleef in Soesterberg, terwijl zijn eenheid vier jaar later vertrok. De Koude Oorlog was voorbij. De zeventiger voelt geen overdreven nostalgie bij die periode. Het leven nam zijn loop en hij is allang geleden Soesterberger geworden. Zijn Amerikaanse achtergrond uit zich vooral in het feit dat hij tot voor kort intensief aan bowling deed en daar met een glinstering in zijn ogen over vertelt.