Burgemeester Dijksma ontvangt zilverstuk met Trijn van Leemput vanwege 900 jaar Utrecht

Truus Schröder was de opdrachtgever, mede-ontwerper en bewoonster van het iconische huis. Haar buurmeisje Truus van Lier was een verzetsheldin die in de Tweede Wereldoorlog de Utrechtse NSB-hoofdcommissaris van politie Gerardus Johannes Kerlen doodschoot. Zij werd later gefusilleerd. Beide vrouwen maken ook onderdeel uit van de collectie.