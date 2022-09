Landmacht oefent in en om Rhenen: 'Kans is groot dat omwonenden militair verkeer zien'

De eenheid, die zich voortbeweegt in vrachtwagens en ziekenvoertuigen, voert dit soort oefeningen niet alleen in de natuur en in bossen uit. Ze zullen ook op meer openbare plekken opduiken. "Bijvoorbeeld langs de weg, op een parkeerplaats of misschien wel bij een boer op het erf. De kans is groot dat omwonenden af en toe militair verkeer, inclusief rode kruizen op de wagens, voorbij zien rijden."