Maarssenbroekers laten zich bijpraten over armoede: 'Voor mijn visite koop ik nu cake in plaats van een gebakje'

"Kijk wat er binnenkomt en waar je je geld aan uitgeeft", vertelt Carla altijd. Veel mensen hebben volgens haar vaak niet het overzicht. Inzicht geven in wat de inkomsten en uitgaven zijn, is daarom het eerste wat zij samen met haar klanten doet. Advies geeft ze vaak bij de mensen thuis. "Vaak hebben ze niet alle administratie bij zich als ze naar ons kantoor komen. Een ander voordeel is dat je thuis ook meteen ziet hoe ze leven. Een stapel ongeopende enveloppen is een groot signaal voor ons." Het doel van de stichting is om de mensen op weg te helpen zodat ze uiteindelijk zelfstandig controle over hun financiën hebben.