Ridouan T. noemt verhaal van aanslag op Amalia of Rutte 'volstrekt absurd'

Ridouan T. (44) is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Gisteren begon zijn advocaat Weski aan haar pleidooi. Ze vindt dat het Openbaar Ministerie T. niet had mogen vervolgen en ze bepleit ook zijn vrijspraak.