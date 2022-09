Voedselbank verruimt norm voor afhalen hulppakketten vanwege inflatie

Nu is het nog zo dat een alleenstaande ouder met twee kinderen die na aftrek van de vaste lasten minder dan 450 euro overhoudt, welkom is bij de Voedselbank. Dat bedrag wordt opgetrokken naar 520 euro. Voor een alleenstaande gaat het normbedrag van 250 naar 300 euro, meldt de NOS . De nieuwe richtlijn gaat per direct in.