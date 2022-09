Onderzoek: weerstand tegen windmolens neemt af

Ruim een derde van de Nederlanders zegt liever meer zonneparken (37 procent) en windmolens (36 procent) in hun gemeente te zien. Dat was voor de oorlog in Oekraïne nog respectievelijk 29 en 26 procent. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) in Utrecht, die opdracht gaf voor het onderzoek, is het draagvlak voor duurzame energieprojecten door de oorlog in Oekraïne groter geworden. Vooral ook omdat het doel is om af te komen van de afhankelijkheid van fossiele energie uit Rusland.