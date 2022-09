Amersfoort sluit een weekend lang belangrijkste toegangsweg naar de stad: 'Met het oog op de toekomst andere keuzes maken'

Ondertussen regent het op deze zondag pijpenstelen en is het evenement minder druk dan verwacht. Toch wagen enkelen zich in de stromende regen om een lesje zumba te doen bijvoorbeeld of wat te eten. "Ik ging even met m'n baas dansen", vertelt een jonge vrouw die net klaar is met werken. "Ik geniet van de gezelligheid hier. Ik werk hier in de buurt en het is echt een drukke weg. Soms rijden er hier wel zo'n vier ambulances per uur langs. Het is wel fijn om die sirenes even niet te horen."