Gratis reizen in de provincie Utrecht: maandag beginnen twee acties in het openbaar vervoer

Provincie Utrecht - In de provincie Utrecht kunnen reizigers vanaf morgen op twee manieren gratis reizen met het openbaar vervoer. Een langdurige proef voor ouderen met een krappe beurs gaat van start. Zij kunnen gratis met de bus en tram tot december 2023. Daarnaast is er een actie waarbij de tram tot en met 2 oktober voor iedereen gratis is in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein.