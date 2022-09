Gratis reizen in de provincie Utrecht: morgen beginnen twee acties in het openbaar vervoer

De proef voor de armlastige ouderen duurt tot december 2023. De actie is bedoeld om reizigers die zijn aangewezen op een AOW-uitkering meer bewegingsvrijheid en sociale kansen te bieden. Door de financiële drempel weg te nemen, is de hoop dat ze bijvoorbeeld weer sneller met de bus of tram op bezoek gaan bij familie, vrienden of kennissen.