En toen was het herfst: koudste 18 september ooit gemeten

De zon was zondag nauwelijks te zien in De Bilt en in de middag regende het haast onophoudelijk. Daardoor werd de maximumtemperatuur al om 12.40 uur bereikt. Daarna koelde het gestaag af naar zo'n 11,3 graden. De vorige keer dat een landelijk kouderecord werd neergezet was op 6 oktober 2019. Dit jaar kwam het al wel tot vier warmterecords.