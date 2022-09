Zonnepark in Montfoort moet een feest worden voor picknick-fans en dieren: 'Heel bijzonder project'

Lekker picknicken in een zonnepark, het is nog maar de vraag in hoeverre Montfoorters daar warm voor lopen. Op het Yuverta-vmbo zijn leerlingen druk bezig tafels en bankjes te ontwerpen voor het zonnepark. "Het is een leuke manier om leerlingen in aanraking te brengen met thema's als klimaat", zegt schoolmedewerker Wim van der Stok. "We werken vaker samen met bedrijven. Het is leuk om praktijkoprachten te combineren."