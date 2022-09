Kritiek of niet, de Gouden Kalveren blijven genderneutraal: 'Kwestie van wennen'

De uitreiking van de Gouden Kalveren is dit jaar op 30 september. Voor het Nederlands Film Festival is de kritiek geen reden geweest dit jaar af te zien van de genderneutrale aanpak. Volgens de organisatie is de discussie over genderinclusiviteit ook binnen de nationale en internationale film- en beeldsector urgent. Het NFF wil meebewegen met de tijdgeest.