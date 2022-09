Peperdure energierekening voor 'grootste kerstboom'? Dat valt mee, maar er zijn wel geldzorgen

Vaker doet de organiserende stichting een oproep rond deze tijd om een bijdrage te leveren aan de verlichte Gerbrandytoren. Toch lijkt het erop dat het altijd goedkomt. "We gaan ervan uit dat we 'm kunnen laten branden. Toch moeten we onze stinkende best doen om voldoende geld binnen te halen", aldus Van Zijl. In 1999 en 2001 lukte het overigens niet de financiering rond te krijgen.