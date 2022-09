Onderzoek naar dodelijk vaarongeluk op de Lek nog steeds niet klaar: 'Het is erg complex'

Vrijwel direct is het onderzoek naar het ongeluk overgedragen aan de Landelijke Eenheid van de politie. Daar zijn mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in waterongevallen. "We weten uit ervaring hoe complex zulke zaken zijn", zegt een politiewoordvoerder. "Er zijn zoveel puzzelstukjes die nodig zijn om het antwoord te vinden op de vraag: wat is er nou gebeurd?"