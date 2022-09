Na 23 jaar weer een filmcultuurtegel bij Utrechtse Walk of Fame: 'Ik was verbaasd'

Utrecht - Een bijzonder moment in Utrecht vandaag. Voor het eerst in 23 jaar is er een nieuwe tegel te bewonderen bij de Utrechtse Walk of Fame.

Het gaat om een gouden tegel voor de filmcultuur en deze keer kreeg regisseuse Will Koopman, onder andere bekend van Gooische Vrouwen, hem. Het is voor de tweede keer in de geschiedenis van het Nederlands Film Festival dat de filmcultuurtegel is uitgereikt.