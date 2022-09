Koopkrachtmaatregelen kabinet zijn 'een mooie eerste stap', maar het mag wat sneller

Ook in Amersfoort wil de gemeente niet wachten en zijn er vergelijkbare maatregelen als in Utrecht, met energieboxen en budget- en energiecoaches. Maar de tijd dringt, zegt wethouder Aboyaakoub-Akkouh. "Wat mij betreft is 2023 echt te laat. Het zou woensdag al in mogen gaan. Er zijn veel mensen die echt niet kunnen wachten op januari. Die moeten gewoon dit jaar nog geholpen worden. Natuurlijk pakken we als gemeente ook onze verantwoordelijkheid. Maar er is echt meer nodig. Als die energiemarkt niet gemaximeerd wordt, dan is het echt water naar de zee dragen. Er moet echt nu wat gebeuren."