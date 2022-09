Opnieuw acht jaar cel en tbs geëist in hoger beroep tegen Kevin N. voor doden schoonmoeder

Utrecht - Tegen de 36-jarige Utrechter Kevin N. is in hoger beroep opnieuw acht jaar cel en tbs geëist voor de moord op zijn schoonmoeder Soraya Gooyer in de Utrechtse wijk Overvecht. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). N. werd in 2019 veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het zwaar mishandelen van en doodslag op zijn schoonmoeder, maar ging in hoger beroep.