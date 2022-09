Daan (14) volgt begrafenis Queen op de voet: 'Ze is mijn idool'

Voor Daan is Queen Elizabeth een idool. "Ze was een fantastisch persoon. Ze was standvastig en had zoiets van take it or leave it. Ze heeft gezworen voor altijd koningin te blijven sinds ze 25 jaar was. Ik vind dat ongelofelijk om te bedenken. Als iemand 70 jaar op de troon zit.. petje af. Dat vind ik echt bijzonder."