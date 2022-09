GGD en RIVM zien afname apenpokkenbesmettingen: 'Maar gevaar is nog niet geweken'

In de regio Utrecht hebben tot nu toe 67 mensen het apenpokkenvirus opgelopen. "Het aantal besmettingen loopt af, maar we weten niet zo goed hoe dat komt. We blijven het in de gaten houden", zegt RIVM-woordvoerder Marah Michel. "We doen nog steeds bron- en contactonderzoek, maar als er aanleiding voor is, wordt het afgeschaald. Nu is dat nog niet. Het is nu nog een beetje aanzien, maar we zien wereldwijd dat het ook afneemt."