De tassen van Woerdense ontwerpster Corien van Vliet gaan de hele wereld over

Woerden - Tientallen grote klossen garen in allerlei kleuren, een kast vol leer en allerlei machines en gereedschap. Het zolderatelier in Woerden van Corien van Vliet staat vol met materialen die ze nodig heeft voor haar grote passie: het maken van tassen. "Het mooie van tassen maken is dat je van een lap leer iets maakt, dat je kan gebruiken, dat mooi is, dat spannend is en waar je je creativiteit in kwijt kunt. En dat is heerlijk." En met succes, ze gaan de hele wereld over en Corien heeft er twee gerenommeerde prijzen mee gewonnen.