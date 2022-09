Milieuorganisatie wil samen met boeren de weidevogel redden: 'Het is twee voor twaalf voor de weidevogel'

Dat is niet alleen fijn voor de weidevogels, zegt hij, maar ook voor mensen. “Als je de weidevogel redt kies je ook voor meer biodiversiteit.” Dat is belangrijk voor het functioneren van het gebied, zegt Korthals. “Ook voor ons is dat van belang. Want dit veenweidegebied moet ook voorkomen dat er teveel broeikasgassen de lucht in gaan.”