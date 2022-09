Kliko straks niet meer voor eigen deur: duizenden nieuwe verzamelplekken in Utrecht

De aanleg van de verzamelplekken is onderdeel van 'Het Nieuwe inzamelen.' Met dit nieuwe systeem, dat in bijna heel de stad is ingevoerd, kunnen mensen hun restafval kwijt in ondergrondse containers. GFT-afval, papier en karton worden zoveel mogelijk gescheiden aan huis opgehaald. Het nieuwe inzamelen draagt bij aan de ambitie van Utrecht om in 2050 volledig circulair te zijn.