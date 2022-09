Wat betekent het zeer lage vertrouwen in het kabinet voor de lokale politiek (en komt het weer goed)?

Openheid is belangrijk, vindt de bestuurskundige. "Het is goed om als overheid te laten zien wat je doet. Dat betekent niet alleen succesverhalen delen, maar ook duidelijk maken waarom iets niet lukt of verkeerd gaat. Bij de functie elders-affaire met Pieter Omtzigt was de reactie bijvoorbeeld krampachtig, waardoor ook de integriteit in het geding kwam en dat is veel schadelijker dan toegeven dat er iets niet goed is gegaan."