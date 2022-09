Amersfoorter (22) aangehouden na melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarige leerling

Amersfoort - Een 22-jarige Amersfoorter is aangehouden omdat hij verdacht wordt van een zedendelict. De man, een medewerker van Scholen in de Kunst in Amersfoort en de Johann Sebastiaan Bachschool in Soest, zou grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. De man is meegenomen naar het politiebureau en wordt verhoord.