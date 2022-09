Provincie Utrecht blij met helpende hand kabinet, verder vooral kritiek op 'haastplannen' Prinsjesdag

Gedeputeerde Arne Schaddelee (ChristenUnie) van de provincie Utrecht is blij met wat hij in de Troonrede heeft gehoord over mobiliteit. "De opgave om meer woningen te bouwen én de infrastructuur te regelen is zo groot, dat kunnen wij als provincie niet alleen. Daarom is het belangrijk dat de regering zegt: wij zien die opgave, willen versnellen en een bijdrage leveren aan het realiseren van de infrastructuur en de vervoersmogelijkheden. Dat wil zeggen: de deur staat open, we willen daarover in gesprek." Schaddelee verwacht niet dat de plannen in de miljoennota precies zijn uitgewerkt. "Nee, er zal niet in staan: dat betekent een busbaan in Woerden. Wij kunnen daar met elkaar nog over na denken. Hier in de provincie Utrecht hebben wij behoorlijk goed uitgewerkte plannen, voor bijvoorbeeld een zeer goed OV-netwerk. Dit moet ervoor zorgen dat mensen overal in de provincie kunnen wonen en snel op hun werk kunnen komen."