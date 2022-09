Jumbo-personeel in IJsselstein bedreigd door gokkers, winkels stoppen met verkoop loten

De vraag is nog wel: gaan degenen die de incidenten hebben veroorzaakt, dan niet gewoon naar een andere supermarkt om daar hun lot te kopen? Die kans is groot, zegt Raymond Aronds, van Slick, het ervaringsdeskundig expertisecentrum kansspelen. "Het is voor ons een doorn in het oog dat supermarkten die loten nog mogen verkopen. Iedereen vindt het maar normaal dat je zo gemakkelijk zo'n kraslot kan kopen. Maar wij weten uit ervaring: daardoor gaan nog meer mensen écht gokken. Je rolt van het een in het ander."