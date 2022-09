Baarn heeft begroting rond, maar 'ravijn van Rutte' doemt op

Begroting Baarn: geld voor personeel en communicatie

De Baarnse begroting voor 2023 is de eerste die de gemeenteraad gaat behandelen sinds het installeren van vier nieuwe wethouders in juni. Voor komend jaar wil het college 1,5 miljoen euro uit de reserves halen, onder meer om jongeren, ondernemers en de cultuursector te steunen na de zware coronaperiode. Onder de streep moet er van alle inkomsten nog zo'n 1,8 miljoen euro overblijven. Gezien de onzekere tijden is dat niet eens zoveel, vinden wethouder Prakke en zijn collega's.

Veel van de uitgaven stonden eigenlijk al vast voor de gemeentebestuurders gingen rekenen. Voor de vele nieuwe plannen uit het coalitieakkoord van VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66 is vooralsnog alleen incidenteel geld beschikbaar. Het lukt Baarn met dit financiële beleid nog drie jaar om de inkomsten en uitgaven in balans te houden, zegt wethouder Prakke. Ingrijpen door de provincie Utrecht, die toezicht op de financiën houdt, lijkt daarmee voorlopig niet aan de orde. De lokale lasten voor inwoners stijgen niet met de gierende inflatie mee. Wonen in Baarn wordt wel gemiddeld 5 procent duurder, omgerekend zo'n vijftig euro per jaar.

Een greep uit de plannen:

Baarn gaat in ieder geval op zoek naar medewerkers die het vaste team voor een jaar komen versterken. Die nieuwe ambtenaren moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de gemeente beter met de inwoners communiceert, een van de beloftes uit het coalitieakkoord. De gemeente wil vaker en beter antwoorden op reacties, bijvoorbeeld via sociale media, en steekt tijd en geld in gesprekken met een dwarsdoorsnede van de inwoners, waarvoor willekeurig zo'n duizend mensen zijn uitgenodigd. Baarnaars worden onder meer betrokken bij de herinrichting van de Brink in het centrum. Ook komen er buurtbudgetten en zoekt de gemeente jongeren actief op om te horen hoe zij over hun leefomgeving denken. Het skatebaantje aan de Geerenweg krijgt sowieso een opknapbeurt.

Communicatie kan volgens het college ook voorkomen dat mensen in Baarn in de schulden raken, door met ze te praten over armoede, preventie en regelingen voor de minima. Verder wordt extra personeel aan het werk gezet om de overgang naar groene energie af te stemmen met ander gemeentebeleid en met wetten en regels van het rijk en de provincie. Een cultuurcoach moet Baarnse culturele organisaties beter laten samenwerken. Kunstenaars krijgen ruimte in leegstaande panden en de gemeente wil mensen die een evenement willen organiseren helpen de weg te vinden langs allerlei hindernissen die daarbij kunnen opduiken.

Twee gemeentemedewerkers gaan zich richten op zorg en welzijn. Dat zogenoemde 'sociaal domein' is een verantwoordelijkheid die het rijk ruim zeven jaar geleden bij de gemeenten heeft neergelegd en sindsdien als een molensteen om de nek van veel wethouders hangt. Die medewerkers moeten onder meer uitzoeken hoe de gemeente gehoor kan geven aan de opdracht van het kabinet om te bezuinigen op Jeugdzorg. Gemeenteambtenaren gaan zich ook meer bezighouden met het bestrijden van ondermijning door criminelen en van drugsgebruik onder jongeren. Verder komt er een extra 'groene boa', een handhaver van de gemeente voor het buitengebied van de bosrijke gemeente.

De gemeente investeert in een pakket maatregelen om te voorkomen dat beleggers de schaarse woningen in Baarn wegkapen en er wordt verder gezocht naar geschikte woningbouwlocaties. Ondernemers die uit het centrum of uit woonwijken naar een bedrijventerrein willen vertrekken en zo potentiële nieuwe woonruimte achterlaten worden daarbij geholpen. Er komt ook geld voor een bomenbeheerplan. Inwoners worden aangemoedigd om hun tuinen te vergroenen en minder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.