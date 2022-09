Asielzoekers in Wijk bij Duurstede verhuizen begin oktober naar andere gemeente in de regio: 'We kiezen voor medemenselijkheid'

Overal in het land worstelen gemeentes met de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Waarom dat in de praktijk zo lastig is leggen we hier uit. Eerder zei burgemeester Meerts dat de asielzoekers eind september na vier weken weer zouden vertrekken. “Het wordt nu inderdaad later dan de vier weken die eerder is toegezegd. We willen als college deze mensen niet nu terugsturen in een busje naar Ter Apel. Er is een plek met meer perspectief gevonden en die is bijna klaar, maar er is net iets meer tijd nodig.” Die tijd zit hem vooral in het ombouwen van een pand om het geschikt te maken voor de opvang.