Provincie wil vriendschapsrelatie met Chinese Guangdong verbreken

Guandong is daarbij volgens Gedeputeerde Staten niet zomaar een andere provincie, maar onderdeel van China. Wat ook meespeelt, is dat de provincie Utrecht geen vriendschappen heeft met andere plekken in de wereld en dat de focus in het Nederlandse internationale beleid is verschoven van landen naar sectoren. "Het aangaan en onderhouden van vriendschapsverbanden met andere provincies past in onze niet meer bij de tijd en bij ons veranderde beleid."