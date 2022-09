Prestigieuze prijs voor gletsjer-kenner Hans Oerlemans van de UU: 'Strijd al sinds 1989 tegen klimaatverandering'

De emeritus-hoogleraar wil niet stilzitten. Al is het maar omdat het probleem rond klimaatverandering steeds urgenter wordt. Oerlemans wordt een beetje somber als het onderwerp te sprake komt. "In 1989 publiceerde ik mijn eerste artikel over de zeespiegelstijging. Toen al waren we druk bezig met voorlichting in de Tweede Kamer. Als je dan ziet hoe weinig in de tussentijd is gebeurd, daar word je pessimistisch van."