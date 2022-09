Van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde BSO-medewerker wil dat zijn naam gezuiverd wordt

De verdachte zweert echter dat hij onschuldig is en wilde dat de rechter een oordeel over de zaak zou vellen. Hij is door de beschuldigingen zijn baan kwijt en kan geen Verklaring Omtrent Gedrag krijgen. Daardoor kan hij het werk waarvoor hij is opgeleid niet meer doen. Toen het OM weigerde om de zaak aan de rechtbank voor te leggen, wendde zijn advocaat zich tot het gerechtshof. Die besliste dat de zaak toch aan de rechter voorgelegd moet worden. Dat gebeurde vanochtend.