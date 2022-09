Ongeluk of misdrijf? Politie zoekt antwoorden na dood Poolse dakloze Mariusz in centrum Veenendaal

Veenendaal - Het is nog altijd onduidelijk wat de omstandigheden zijn rond de dood van de dakloze man in Veenendaal. Mariusz Siemek (48) uit Polen werd begin deze maand dood gevonden in het Valleikanaal. Inmiddels is duidelijk dat verdrinking de doodsoorzaak is. Maar gaat het om een noodlottig ongeluk, of heeft iemand hem in het water gegooid?