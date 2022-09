Is er nog toekomst voor sekswerk in de stad Utrecht? Commissie komt met advies aan gemeente

Vorig jaar sneuvelde de aanbesteding voor het nieuwe Zandpad. In een raadsbrief staat: "Dat is bijzonder spijtig, want de afgelopen jaren hebben we met uw raad gezamenlijk een grote inspanning geleverd om een veilige en goede locatie te zoeken voor sekswerkers in onze stad. Die ambitie is niet veranderd." Het was voor de gemeente reden om opdracht te geven tot een onderzoek. De conclusie van de commissie Sorgdrager moet de gemeente richting geven na tien jaar aan politieke discussies.