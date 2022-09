Scooterrijder rijdt mensen bewust aan en probeert ze geld af te troggelen, verdachte aangehouden

De scooterrijder reed rond op parkeerterreinen en zocht hier zijn slachtoffers op. Volgens de politie keek hij bewust uit naar kwetsbare mensen, zoals ouderen. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld aan het inparkeren was pakte de verdachte zijn kans en reed tegen het voertuig aan. Dit in de hoop dat iemand even geen volledig zicht had en niet opmerkte dat de aanrijding bewust werd veroorzaakt. Vervolgens probeerde hij de mensen te dwingen om de schade direct in cash af te handelen. Volgens de politie ging hij hierbij intimiderend en opdringerig te werken, door mensen bijvoorbeeld te bestoken met vragen.