Prentenboek 'Gouden Hartjes' geeft in kindertaal aandacht aan aangeboren hartafwijkingen

Gouden Hartjes is niet zomaar geschreven, het gezin van Buitendijk heeft namelijk al langer ervaring met het onderwerp. "Drie jaar geleden kregen we tijdens de twintigwekenecho te horen dat er bij ons zoontje Sam een aangeboren hartafwijking te zien was", vertelt Buitendijk. "Het was echt een shock, je hele wereld staat even stil. Maar dat geldt niet alleen voor jou als ouder, dat geldt ook voor de broertjes en zusjes die al in het gezin zijn. Bij ons was dat ons zoontje David. Hoe leg je dan aan een kind van drie uit dat zijn toekomstige broertje of zusje een aangeboren hartafwijking heeft? Toen dacht ik: daar zou iets voor moeten komen."